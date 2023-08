Alla scoperta di Natan: l'attore mancato che nel 2020 aveva una clausola da 70mln

Direttamente dal Red Bull Bragantino, Natan è il nuovo difensore che il Napoli ha scelto per sostituire Kim.

Direttamente dal Red Bull Bragantino, Natan è il nuovo difensore che il Napoli ha scelto per sostituire Kim. Un investimento di circa 10 milioni di euro per un classe 2001 proveniente dal Brasile testimonia come De Laurentiis e Garcia credano davvero possa essere l'uomo giusto per i partenopei. Le sue caratteristiche sono note a tutti gli addetti ai lavori: 188 centimetri di altezza, un fisico imponente, bravo nei tackle, attento nella marcatura e duttile, dato che può giocare in un reparto arretrato a quattro, ma anche a tre e, all'occorrenza, può ricoprire anche il ruolo di terzino sinistro. Il 22enne è nato in quella posizione, mentre è molto più adattato a destra.

L'esperienza in Brasile lo ha forgiato

Attenzionato anche da Roma ed Hellas Verona qualche stagione fa, aveva già rivelato di sognare di approdare nel calcio europeo, cosa che è diventata finalmente realtà. La Serie A non la conosce, non ci ha mai giocato ed è normale attendersi un periodo di adattamento, che per i sudamericani è sempre un ostacolo complicato da superare. C'è da immaginarsi però che abbia chiesto consigli agli ex compagni Diego, Gabigol, Gerson e Pedro, che in Italia hanno invece militato in passato. E non va dimenticato che ha fronteggiato Hulk e Diego Costa, non proprio due qualunque.

Le passioni, i problemi ed il legame con il fratello

Natan è giovanissimo, ma ha già vissuto ed attraversato periodi davvero complicati nella sua vita. È il più piccolo di quattro fratelli, uno dei quali, il più grande, è affetto da una disabilità cerebrale da molto tempo, che ha spinto il nuovo giocatore del Napoli a dare tutto da sempre per cercare di avere successo ed aiutarlo nella crescita. Il ragazzo di Itapecerica da Serra, località situata nell'Espirito Santo, stato famoso per le sabbie terapeutiche e le numerose località di montagna, era anche un appassionato di teatro ed è da considerarsi dunque un attore mancato, che è caduto pure in depressione in età più tenera.

Un predestinato

La società che sicuramente ha rappresentato di più per lui è il Flamengo e non solo a livello sportivo. È il club dove è cresciuto, quello che ha creduto da sempre in lui e la clausola da 70 milioni di euro per l'estero creata ad ottobre 2020 ne è la conferma.