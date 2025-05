Prima pagina Tuttosport: "Tudor e le voci su Conte: non sono inferiore a nessuno"

Igor Tudor, tecnico della Juventus, rivendica i suoi meriti sulla stagione bianconera. "Quando sono arrivato la squadra era in un buio profondo" dice il tecnico, ma il rapporto con il club sembra comunque destinato ad arrestarsi, a favore di Antonio Conte. "Non sono inferiore a nessuno" titola in merito l'edizione odierna di Tuttosport, sottolineando la reazione d'orgoglio dell'attuale allenatore juventino viste le voci insistenti sul futuro con un nuovo uomo alla guida.