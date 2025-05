Conte ha deciso di convocare tutti: vanno a Parma anche gli infortunati

Sono ore di grande attesa in casa Napoli in vista della trasferta di domani a Parma che può rappresentare un altro tassello nella corsa scudetto. Anche decisivo, se la matematica premierà i giocatori di Conte, anche se con una sola combinazione: successo a Parma e contemporanea sconfitta dell'Inter.

C'è da difendere il punto di vantaggio sull'Inter e la squadra - sottolinea Sky Sport - si è ritrovata a Castelvolturno con tutti gli effettivi presenti, anche chi come Lobotka, non sarà in campo ma che sarà al seguito della squadra. Antonio Conte infatti poterà tutti in Emilia per una serata - in un senso o in un altro - cruciale.