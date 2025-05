Le ultime da Parma: almeno un recupero per Chivu ed i dubbi di formazione

vedi letture

Prosegue l'avvicinamento alla sfida al Napoli del Parma di Chivu che si è allenato ieri mattina. Oggi allenamento al pomeriggio e si capirà - riferisce la Gazzetta di Parma - anche se almeno uno tra Estevez e Bernabé potrà ritornare tra i convocati (che peraltro saranno annunciati solo domani) almeno per la panchina. Chivu potrebbe anche variare qualcosa rispetto alle ultime formazioni dove hanno giocato sempre gli stessi undici.

Un cambio sarà obbligato, visto che Valenti è squalificato ed in pole per sostituirlo c'è Balogh. Difficile che tocchi a Circati, anche se ormai è in gruppo da più di un mese. E potrebbe anche rientrare Hernani, al posto di Ondrejka: Chivu potrebbe tenersi gli esterni per la fine della gara. Poi c'è Man: anche lui potrebbe essere candidato ad una maglia da titolare ma, come Djuric, potrebbe venir buono a gara in corso.