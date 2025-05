Scaramanzia De Laurentiis: non sarà a Parma, quest'anno ha seguito solo due trasferte

vedi letture

A Parma, in una gara che può determinare l’esito del campionato, non ci sarà Aurelio De Laurentiis. In nome della sua scaramanzia - scrive Il Mattino - il presidente del Napoli continuerà a vedere la gara con il suo circolo riservato di amici in città, dove arriverà nelle prossime ore.

Il presidente De Laurentiis in questa stagione ha seguito gli azzurri solo nelle due gare giocate a Roma, all’Olimpico, a due passi dalla sua abitazione sul Quirinale. Anche se non è una gara come le altre, De Laurentiis continuerà con la sua linea guida.