Allungare l'intervallo da 15 a 25 minuti? L'IFAB studierà l'idea nella prossima riunione

Allungare l'intervallo di una gara da 15 a 25 minuti? E' un ipotesi che il board dell’IFAB studierà nella prossima riunione di fine ottobre. La richiesta è stata avanzata dalla Conmebol come suggerimento per tornei come la Copa Libertadores (l'attuale regola stabilisce che “i giocatori hanno diritto a un intervallo non superiore a 15 minuti”, ndr). Già in passato, tuttavia, era stato fatto un tentativo in questa direzione ma la proposta del 2009 della FIFA di passare da 15 a 20 minuti fu bocciata.