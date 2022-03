Altri due recuperi, ma formazione già fatta: Zielinski resta favorito su Elmas

Altri due giorni di lavoro a Castel Volturno e poi sarà il momento dell'attesissima sfida al Milan.

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

Altri due giorni di lavoro a Castel Volturno e poi sarà il momento dell'attesissima sfida al Milan. Luciano Spalletti ha potuto sfruttare finora la settimana tipo per gestire lo sforzo di alcuni elementi acciaccati e spremuti nell'ultimo periodo (Fabian e Osimhen su tutti), ma anche migliorare la condizione di alcuni elementi rientrati da poco come Politano e soprattutto Lobotka. Lo slovacco si riprenderà il posto al fianco di Fabian e, dopo il quarto d'ora di rodaggio contro la Lazio in cui comunque ha confermato tutta la sua importanza nell'uscita del pallone con una certa qualità, rappresenterà l'unica vera novità di formazione per il big-match contro i rossoneri.

Altri due recuperi

Oltre Lobotka a pieno regime, Spalletti ha ritrovato ieri anche Hirving Lozano e Frank Anguissa che hanno svolto lavoro completo in gruppo. I due potrebbero essere convocati per la sfida col Milan e rappresentare ulteriori cambi pesanti dalla panchina: l'allenamento di oggi darà qualche certezza in più soprattutto per quanto riguarda il messicano che vive la situazione più delicata con la gestione conservativa della lussazione alla spalla destra rimediata in Nazionale e la scelta di rinviare all'estate un'eventuale operazione.

Formazione già fatta

Non ci sono particolari dubbi. Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui rappresenteranno la linea difensiva davanti ad Ospina, a caccia di un'altra porta imbattuta per confermarsi la difesa meno battuta del campionato. A centrocampo Fabian in coppia con Lobotka, come detto, mentre in attacco Politano, Zielinski (nettamente favorito su Elmas, nonostante il buon impatto del macedone con la Lazio) e Insigne alle spalle di Victor Osimhen, a caccia del primo gol pesante in un vero e proprio scontro diretto d'altissima classifica.