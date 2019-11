Ancelotti torna a parlare: l'ultima volta 22 giorni fa quando espresse la sua idea sul ritiro

Carlo Ancelotti oggi alle 19, ora italiana, tornerà a parlare alla vigilia del match col Liverpool a 22 giorni di distanza dall'ultima volta. Il 4 novembre scorso, vigilia dell'ammutinamento, l'allenatore del Napoli - un'ora dopo l'annuncio di De Laurentiis alla radio ufficiale - presenziò in conferenza stampa e disse: "Non sono d'accordo col ritiro imposto dalla società, ma lo rispetto". Parole chiare come antipasto del caos che sarebbe esploso dopo l'uno a uno col Salisburgo. Da allora il Napoli ha imposto il silenzio stampa assoluto e oggi lo interromperà solo per rispettare le norme Uefa che prevedono la presenza dell'allenatore e di un tesserato (sarà Di Lorenzo) per parlare alla vigilia di ogni match europeo.