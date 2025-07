Conte torna a Napoli, Sky: domani primo allenamento, ha una speranza per Dimaro

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto l'inviato da Castel Volturno Massimo Ugolini: "Oggi Kevin De Bruyne ha avuto un primo assaggio dell’entusiasmo che troverà al Maradona e prima ancora in ritiro a Dimaro. A Castel Volturno c’erano almeno un centinaio di tifosi ad aspettare l’uscita dei giocatori del Napoli, De Bruyne non si è fermato, evidentemente si deve ancora abituare e tarare a questa nuova dimensione. Tantissimo entusiasmo e grandissima attesa per vedere i primi allenamenti di De Bruyne in Val di Sole.

Terminate le visite mediche di Noa Lang, dovrebbe arrivare nel pomeriggio la firma, aspettiamo il tweet presidenziale. In serata il giocatore dovrebbe arrivare a Napoli e domani mattina incontrerà Antonio Conte. Infatti sono previste per domani mattina le visite mediche per l’allenatore del Napoli e lo staff tecnico. Domani ci sarà anche il primo allenamento a Castel Volturno, in attesa di quello davanti al pubblico di giovedì in Trentino.

Domani quindi altra giornata importante con il ritorno a Napoli di Conte e in attesa anche delle visite di Sam Beukema, che saranno domani mattina. La speranza del Napoli è quella di chiudere in fretta l’affare Lorenzo Lucca, per portare questi ultimi due giocatori insieme a Noa Lang e a tutta la squadra a Dimaro".