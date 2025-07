Sassuolo, debutto vincente in vista dell’esordio col Napoli: 5-0 al Real Vicenza

vedi letture

Debutto vincente per il Sassuolo di mister Grosso in quel di Ronzone, sede del ritiro neroverde. Gli avversari del Napoli alla prima di campionato hanno battuto per 5-0 nella prima amichevole il Real Vicenza. Grosso ha optato per un 4-2-4 a trazione anteriore con Turati tra i pali, Boloca e Ghion a dirigere le operazioni in mezzo Pinamonti e Skjellerup punte centrali e Berardi e Volpato ai lati. Ci ha pensato l'ex attaccante del Genoa, rientrato dal prestito ma con le valigie in mano, a sbloccare il match su assist del solito Berardi: cross rasoterra e destro sporco che si infila all'incrocio al minuto 23. A fine primo tempo il raddoppio di Missori dopo una bella azione sulla sinistra che ha portato al cross dal fondo Volpato.

Nella ripresa girandola di sostituzioni con Grosso che ne ha cambiati undici ma non c'è stato spazio per Laurienté, inserito in distinta e fuori dai giochi quest'oggi così come Thorstvedt. Il tris è arrivato al minuto 62 con un tap-in del giovane difensore della Primavera Tommaso Macchioni. Poi tanto Sassuolo, diverse conclusioni e azioni pericolose, due gol annullati a Mulattieri, un gran gol dai 30 metri di Pierini, il tap-in del 5-0 di Alvarez e gli applausi finali.