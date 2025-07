Video “No, no, no! E’ solo per l’allenamento”, il video del Napoli sulla 10 a De Bruyne

Oggi Kevin De Bruyne ha svolto i primi test fisici a Castel Volturno da nuovo giocatore del Napoli, ma a far discutere non sono stati solo i suoi movimenti in campo ma il numero che ha utilizzato per la divisa di allenamento. Dopo la pubblicazione di alcune immagini ufficiali da parte del club azzurro, il dettaglio del numero 10 sul suo kit d’allenamento ha rapidamente infiammato il web. I commenti si sono divisi tra chi ritiene il numero intoccabile in quanto appartenuto a Diego Armando Maradona e chi, invece, vede nella nuova era azzurra l’opportunità di guardare al futuro senza legami troppo stretti col passato.

A mettere fine alla polemica è stato lo stesso Napoli, pubblicando su TikTok un video chiarificatore. Nella clip si vede un membro dello staff accompagnare De Bruyne nello spogliatoio e porgergli il kit con il numero 10, dicendo: "Questo è il tuo numero per gli allenamenti, va bene per te?". Il fuoriclasse belga, visibilmente sorpreso, risponde con decisione: "No, no, no, no", per poi rasserenarsi quando gli viene precisato: "È solo per gli allenamenti". Rassicurato, KDB sorride e risponde: "Ah, ok…". La numero 10 di Diego, dunque, non si tocca e resta simbolicamente legata a Maradona. L’uso odierno da parte di De Bruyne è stato solo momentaneo e tecnico, senza alcuna implicazione ufficiale.