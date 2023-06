Ancora un rigore sbagliato da Kvara: la Georgia cade nel pantano di Scozia

Prosegue la maledizione di Kvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli e della nazionale georgiana.

Dopo il Milan in Champions League, anche la Scozia nelle qualificazioni a Euro 2024. Prosegue la maledizione di Kvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli e della nazionale georgiana che aveva l'occasione per accorciare le distanze da rigore nel recupero finale, ma ha finito per sbagliare. Conclusione alta da parte dell'attaccante e vittoria per 2-0 degli scozzesi. Di McGregor e McTominay le reti dei padroni di casa che vincono il match del Gruppo A, interrotto per circa un'ora e mezza a causa della forte pioggia caduta sul campo.