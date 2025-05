Davide Ancelotti si mette in proprio? Può salutare papà Carlo e allenare in Scozia

Davide Ancelotti si prepara a separarsi dal padre Carlo per intraprendere la sua carriera da allenatore in prima. Dopo anni al fianco di “Carletto” in panchine prestigiose come Bayern Monaco, Napoli, Everton e Real Madrid, il figlio del tecnico emiliano è vicino a un'esperienza autonoma. Secondo il quotidiano spagnolo AS, Davide potrebbe diventare il nuovo allenatore dei Glasgow Rangers a partire dalla prossima stagione, prendendo il posto dell’interim Barry Ferguson.

Prima di iniziare questa nuova avventura, però, Davide dovrebbe ancora affiancare suo padre nei primi impegni da commissario tecnico del Brasile, attesi a giugno con le qualificazioni mondiali contro Ecuador e Paraguay. Solo dopo quel ciclo iniziale, il 35enne potrebbe lasciare la Seleção per mettersi alla prova definitivamente come primo allenatore.