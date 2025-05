Parma-Napoli, Sky anticipa le scelte di Conte: le ultime da Castel Volturno

vedi letture

Stanislav Lobotka, sostituito nei minuti iniziali della gara contro il Genoa, ha riportato "un trauma contusivo/distorsivo alla caviglia destra". Questo il responso degli esami comunicato nella giornata di oggi dal Napoli. Ancora da definire i tempi di recupero e la sua disponibilità per gli ultimi impegni della stagione, a partire da domenica Parma dove Conte e i suoi ragazzi si giocheranno buona parte del quarto scudetto.

Ultime di formazione. In questo senso, sottolinea Sky, gli esami strumentali a cui si è sottoposto Lobotka hanno scongiurato lesioni alla caviglia ma questa volta sarà difficile vedere il centrocampista in campo. Sicuramente salterà il Parma, per capire l'eventuale disponibilità per l'ultima giornata di campionato. A prendere il suo posto nella formazione titolare sarà Gilmour, in uno schieramento per il resto identico a quello visto dal primo minuto contro il Genoa. Olivera sarà confermato al centro della difesa visto l'indisponibilità di Juan Jesus e Buongiorno. Confermato anche Raspadori, in coppia con Lukaku; Neresm partirà ancora dalla panchina.

Ultime da Castel Volturno. Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto l'inviato da Castel Volturno Massimo Ugolini: "Oggi primo giorno di lavoro a Castel Volturno, si percepiscono attesa e preoccupazione. Ovviamente c'è Antonio Conte che sa come gestire queste situazioni e può rappresentare una garanzia".

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku. All. Conte.