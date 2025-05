Cannavaro tentato dal Messico: primi contatti con due club, è aperto a nuove sfide

Fabio Cannavaro potrebbe presto tornare in panchina. Dopo la breve e sfortunata esperienza alla Dinamo Zagabria, conclusasi lo scorso aprile, l’ex difensore e Pallone d’Oro è oggi libero e aperto a nuove sfide, anche lontano dall’Europa. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, due importanti club messicani hanno avviato contatti diretti con il tecnico napoletano, manifestando concreto interesse per affidargli la guida tecnica in vista della prossima stagione. Cannavaro, dal canto suo, sarebbe curioso e favorevole all’idea di allenare in Liga MX, spinto dal desiderio di esplorare una nuova realtà calcistica.

Per lui non sarebbe la prima avventura lontano dall’Italia: in passato ha guidato l’Evergrande in Cina, l’Al Nassr in Arabia Saudita e anche, seppur brevemente, la nazionale cinese come commissario tecnico ad interim. Dopo le esperienze a Benevento e Udinese, e lo stop in Croazia, questa potrebbe rappresentare un’occasione concreta per rilanciare la sua carriera da allenatore. Al momento non ci sono conferme ufficiali sull’approdo imminente in Messico, ma la trattativa è in corso e le possibilità che si concretizzi sono tutt’altro che remote.