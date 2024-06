Assalto del Panathinaikos a Sarri: c'è una sensazione sulla risposta del tecnico

Arrivano ulteriori aggiornamenti sull'offerta presentata dal Panathinaikos a mister Maurizio Sarri nelle ultime ore.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrivano ulteriori aggiornamenti sull'offerta presentata dal Panathinaikos a mister Maurizio Sarri nelle ultime ore. Secondo quanto raccolto da TMW, il tecnico italiano avrebbe chiesto tre giorni al club greco prima di rispondere alla proposta in via ufficiale. Seppur Sarri non abbia ancora rinunciato all'incarico, le sensazioni comunque fanno pensare più a un no che un sì in questo momento.

I dettagli dell'offerta del Panathinaikos

Il Panathinaikos, desideroso di rilanciarsi dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative, vorrebbe puntare tutto sul tecnico ex Lazio in panchina e per convincerlo avrebbe messo sul piatto una proposta triennale da ben 12,5 milioni di euro netti complessivi. Una cifra particolarmente alta per il calcio greco, che porterebbe Sarri a guadagnare 4,5 milioni di euro netti all'anno fino al 30 giugno del 2027.