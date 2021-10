Attenti a Juric, il Toro ha già i numeri di quel Verona: 1° per falli, intercetti e tiri concessi

Il Napoli alla ripresa dovrà fare grande attenzione al Torino di Juric che, nonostante tante partite equilibrate perse nel finale - come con Atalanta e Juventus - ha grande solidità (terza miglior difesa e squadra che concede meno tiri in porta, davanti al Napoli secondo) ed ha già più o meno i numeri che aveva quel Verona di Juric che mise in difficoltà gli azzurri sia all'andata che al ritorno. Il Torino col suo gioco aggressivo, uomo su uomo, è infatti primo per falli commessi (addirittura 19 di media a partita, il Napoli invece è ultimo), primo per intercetti (e per recuperi in pressing) e secondo per duelli aerei vinti, dietro solo all'Atalanta di Gasperini.