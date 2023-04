Aureliano al Var grazia Gatti: era l'arbitro che cacciò Osimhen per una manata

Il Var di Juve-Napoli è Aureliano, ovvero lo stesso arbitro che lo scorso anno in Napoli-Venezia cacciò Osimhen

Il Var di Juve-Napoli è Aureliano, ovvero lo stesso arbitro che lo scorso anno in Napoli-Venezia cacciò Osimhen per una manata decisamente meno cattiva di quella di Gatti su Kvaratskhelia. Un pugno dato con grandissima cattiveria ma, strano ma vero, nessuno interviene, non si va al Var, Gatti è ancora in campo, manco giallo. Graziato. Clamoroso.