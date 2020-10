Bakayoko è un pupillo di Gattuso: al Milan giocò oltre tremila minuti in una stagione

Tiemoué Bakayoko può giocare sia a due che a tre in centrocampo e forse è per questo che per Rino Gattuso è un vero e proprio pupillo.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews Tiemoué Bakayoko può giocare sia a due che a tre in centrocampo e forse è per questo che per Rino Gattuso è un vero e proprio pupillo. Lo dimostra anche il minutaggio a lui concesso dall'allenatore azzurro nel corso della loro esperienza congiunta al Milan, due stagioni fa. Il mediano di proprietà del Chelsea accumulò 3274 minuti, più di tutti e alle spalle solo di Kessié e Calhanoglu.