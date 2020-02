Barcellona, niente blaugrana al San Paolo: scelta la divisa per domani

Proprio come nelle amichevoli estive, il Barcellona non vestirà di blaugrana nel match contro il Napoli. Come riferito da Mundo Deportivo, la squadra catalana ha scelto il completino giallo, con una striscia trasversale blaugrana in mezzo. Ad agosto ebbero la meglio gli spagnoli, chissà che non si tratti anche di scaramanzia, tipica napoletana.