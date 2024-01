"Basta bugie su mio padre!": figlio di Lavezzi replica alle voci di ricovero per overdose

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Nuovo allarme in Argentina sulle condizioni di salute di Ezequiel Lavezzi. L'ex giocatore di Napoli e Psg, 38 anni, secondo quanto riporta la stampa locale, sarebbe stato ricoverato in un ospedale di Buenos Aires e sarebbe in terapia intensiva per una overdose. Ma il figlio dell'ex attaccante, Tomas, con una storia sui Instagram ha smentito seccamente le ricostruzioni dei media: "Smettetela di inventare cose che non sono vere - ha scritto il 18enne che gioca nelle serie inferiori dell'Unión de Santa Fe - Mio padre sta bene e si sta curando. Nessuna overdose o roba del genere".

Lavezzi, che era stato ricoverato lo scorso 20 dicembre dopo una rissa in Uruguay era stato trasferito in un ospedale argentino, dove è stato preso in cura per risolvere i problemi di salute. Sempre secondo la stampa argentina El Pocho era ricoverato nella clinica Zabala Belgrano, quartiere della capitale argentina, e poi in un centro di riabilitazione a Boedo. (ANSA).