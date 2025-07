Bayern Monaco, Kim può già salutare: anche una big inglese sull'ex Napoli

Il mercato internazionale dei difensori si prepara a vivere un’estate caldissima, con l'ex azzurro Kim Min Jae al centro delle trattative. Il difensore sudcoreano, campione d’Italia con il Napoli nel 2023 e ora al Bayern Monaco, potrebbe lasciare la Bundesliga dopo appena due stagioni. Il rapporto tra Kim e il club tedesco non ha mai raggiunto i livelli attesi, spingendo il Bayern a valutare una cessione. Chelsea, Atletico Madrid e Tottenham sono i principali club interessati al centrale mancino classe ’96, pronti a muoversi concretamente per assicurarsi le sue prestazioni.

Nel caso in cui Kim dovesse effettivamente partire, il Bayern Monaco si attiverebbe subito per trovare un sostituto all’altezza. Il primo nome sulla lista è quello di Renato Veiga, ex Serie A e recente vincitore della Nations League con il Portogallo. Il difensore classe 2003 è di proprietà del Chelsea, che potrebbe utilizzarlo come contropartita tecnica proprio nell’affare Kim. Il giovane portoghese è seguito da tempo dai bavaresi, che lo considerano un profilo perfetto per rinnovare e rinforzare la retroguardia. Le prossime settimane saranno decisive per delineare il futuro di entrambi i difensori e, più in generale, l’assetto difensivo di alcune delle big europee. A riportarlo è Tuttomercatoweb.