Belgio in difficoltà, De Bruyne fuori al 57’: Garcia svela il motivo

Inizia con un mezzo passo falso il cammino del Belgio nelle qualificazioni al Mondiale del 2026. La squadra di Rudi Garcia non va oltre il pareggio in casa della Macedonia del Nord, beffata dal gol di Alioski realizzato nel finale. Titolari Saelemaekers, Lukaku e De Bruyne, con quest’ultimo sostituito al 57’.

Nell’immediato post-partita, il commissario tecnico ha parlato al quotidiano belga 'Het Laatste Nieuws’: "Sono due punti persi, anche se non abbiamo giocato bene. Abbiamo fatto troppo affidamento all'estro di Doku per essere pericolosi. Dovevamo aumentare il ritmo”, ha aggiunto l’allenatore francese, che ha poi puntato l’attenzione sulla condizione atletica non ottimale della squadra.

"Non era buona e c'era anche il caldo. Ma questo non dovrebbe essere una scusa", spiega Rudi Garcia riferendosi in particolare a Kevin De Bruyne, promesso sposo del Napoli e sostituito al 57' da Tielemans: "Giochiamo di nuovo lunedì e, come ho detto, è giugno e i giocatori non sono al 100% della forma. È stato difficile per Kevin giocare due partite da novanta minuti in quattro giorni".