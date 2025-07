Brutta disavventura per Platini: ladri in casa prendono anche trofei e Palloni d'Oro

vedi letture

Michel Platini è stato vittima di un furto con scasso nella sua abitazione situata nel dipartimento delle Bouches-du-Rhône, nel sud della Francia. Secondo quanto riportato da RTL, l’ex leggenda della nazionale francese ha notato un individuo incappucciato e vestito di nero davanti alla sua porta finestra intorno alle 5.30 di mattina. Poco dopo si è accorto che una ventina tra trofei e medaglie erano spariti.

La procura di Marsiglia ha confermato l'apertura di un’indagine in flagranza per "furto con effrazione aggravata" nella residenza di Platini. Al momento, l’autore del reato è riuscito a far perdere le proprie tracce e non è stato ancora identificato. Fortunatamente la leggenda del calcio francese non ha riportato ferite né è stato coinvolto fisicamente nell’accaduto, anche se l’episodio lo ha profondamente scosso. Tra gli oggetti trafugati potrebbero esserci riconoscimenti di valore incalcolabile, tra cui premi legati alla sua straordinaria carriera: Platini è stato infatti tre volte Pallone d’Oro (1983, 1984, 1985) e simbolo del calcio europeo e mondiale.

Le autorità francesi stanno conducendo accertamenti e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza per risalire all’autore del colpo e recuperare i beni rubati. Si tratta dell'ennesimo episodio di questo tipo avvenuto negli ultimi anni in Francia ai danni di personaggi di spicco del mondo del calcio.