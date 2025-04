Bologna e Milan in finale di Coppa Italia e in Supercoppa: sono le prime due qualificate

La finale di Coppa Italia ha preso forma e il prossimo 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma saranno il Milan e il Bologna ad affrontarsi per il trofeo. Le due squadre tra l'altro sono anche adesso entrambe certe di avere un posto nella prossima edizione della Supercoppa come finaliste della coppa nazionale.

Gli altri due slot per dare forma alla definitiva Final Four di Supercoppa saranno assegnati alle prime due classificate della Serie A. Finissero oggi i giochi, sarebbero Inter e Napoli, con la prima in classifica che poi affronterà la sconfitta in finale di Coppa Italia, mentre la seconda classificata sarà opposta a chi vincerà la coppa.