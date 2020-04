C'è la data per i 'contagi zero' in Campania: la stima dell’Osservatorio sulla salute

Entro il 9 maggio la Campania dovrebbe registrare ‘zero nuovi casi’ di Coronavirus. Questa la stima effettuata dall’Osservatorio della Salute, che in base ai dati della Protezione Civile ha provato a stilare una mappa regione per regione. Le prime saranno Basilicata e Umbria il 21 aprile, seguite da tutti il Sud Italia. Lombardia e Marche non ne usciranno prima di fine giugno.

Il calcolo dell'Osservatorio nazionale della salute non tiene però conto dell'allentamento del lockdown quindi sarà fondamentale il rispetto delle regole del distanziamento e dell’utilizzo delle misure preventive da parte dei cittadini.