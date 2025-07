Prima pagina Gazzetta dello Sport su Osimhen: "Al Galatasaray a rate"

Osimhen a rate: il Galatasaray offre 75 milioni in 5 tranche per l’attaccante nigeriano. Come scrive in prima pagina la Gazzetta dello Sport, Il club turco fa sul serio per il bomber nigeriano: 75 milioni in cinque tranche per portare Osimhen a Istanbul. Trattativa in fase avanzata. Perso Osiimhen, la Juve torna alla carica per Kolo Muani: pronta un’altra offerta per il centrale francese dopo i primi contatti delle scorse settimane.

L’Inter valuta Marco Asensio per rinforzare l’attacco: lo spagnolo del PSG è considerato un’occasione da cogliere al volo. Nel frattempo, si stringe sul rinnovo di Calhanoglu: l’ultimatum è stato lanciato. In casa Milan Massimiliano Allegri coccola Rafa Leao: l’obiettivo per la nuova stagione è ambizioso, raggiungere quota 20 gol. Il tecnico punta su di lui per rilanciare i rossoneri.