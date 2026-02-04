Calcio in Tv, le gare trasmesse: al via i quarti di finale di Coppa Italia
In questo mercoledì 4 febbraio ci sarà Inter-Torino alle ore 21, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Sono diversi anche gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.
14.00 Legia Varsavia-Ajax (Youth League) - UEFA.TV
18.00 Colonia-Inter (Youth League League) - SKY SPORT CALCIO, NOW e UEFA.TV
18.00 HJK-Manchester City (Youth League) - UEFA.TV
18.00 Betis-Tottenham (Youth League) - UEFA.TV
20.30 Lorient-Paris FC (Coppa di Francia) - COMO TV
20.30 Nizza-Montpellier (Coppa di Francia) - COMO TV
20.30 Lione-Laval (Coppa di Francia) - COMO TV
20.30 Tolosa-Amiens (Coppa di Francia) - COMO TV
20.30 Charleroi-Union SG (Coppa del Belgio) - DAZN
21.00 Inter-Torino (Coppa Italia) - ITALIA 1
21.00 Valencia-Athletic (Coppa del Re) - DAZN
21.00 Alaves-Real Sociedad (Coppa del Re) - DAZN
21.00 Troyes-Lens (Coppa di Francia) - COMO TV
21.00 Aberdeen-Celtic (Campionato scozzese) - COMO TV
21.05 Fafe-Uniao Torreense (Taça de Portugal) - COMO TV
