Serie A, la classifica: il Milan tiene il passo, +4 sul Napoli e -5 dall’Inter capolista
Il Milan risponde alle vittorie del week-end di Napoli e Juventus e allunga a +7 sul quinto posto, occupato ora dalla Roma. I rossoneri mantengono invariata la distanza dalla capolista Inter, sempre avanti di 5 lunghezze. Continua il momento di grande difficoltà del Bologna, ora addirittura precipitato al decimo posto e sempre più lontano dalla zona Europa. Di seguito la classifica aggiornata dopo la 23esima giornata:
Inter 55
Milan 50
Napoli 46
Juventus 45
Roma 43
Como 41
Atalanta 36
Lazio 32
Udinese 32
Bologna 30
Sassuolo 29
Cagliari 28
Torino 26
Cremonese 23
Parma 23
Genoa 23
Lecce 18
Fiorentina 17
Pisa 14
Hellas Verona 14
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
