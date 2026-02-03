Foto

Serie A, la classifica: il Milan tiene il passo, +4 sul Napoli e -5 dall’Inter capolista

Oggi alle 22:53Notizie
di Francesco Carbone

Il Milan risponde alle vittorie del week-end di Napoli e Juventus e allunga a +7 sul quinto posto, occupato ora dalla Roma. I rossoneri mantengono invariata la distanza dalla capolista Inter, sempre avanti di 5 lunghezze. Continua il momento di grande difficoltà del Bologna, ora addirittura precipitato al decimo posto e sempre più lontano dalla zona Europa. Di seguito la classifica aggiornata dopo la 23esima giornata:

Inter 55 
Milan 50
Napoli 46 
Juventus 45 
Roma 43 
Como 41 
Atalanta 36 
Lazio 32 
Udinese 32 
Bologna 30 
Sassuolo 29 
Cagliari 28 
Torino 26 
Cremonese 23 
Parma 23 
Genoa 23 
Lecce 18 
Fiorentina 17 
Pisa 14 
Hellas Verona 14