Foto Serie A, la classifica: il Milan tiene il passo, +4 sul Napoli e -5 dall’Inter capolista

vedi letture

Il Milan risponde alle vittorie del week-end di Napoli e Juventus e allunga a +7 sul quinto posto, occupato ora dalla Roma. I rossoneri mantengono invariata la distanza dalla capolista Inter, sempre avanti di 5 lunghezze. Continua il momento di grande difficoltà del Bologna, ora addirittura precipitato al decimo posto e sempre più lontano dalla zona Europa. Di seguito la classifica aggiornata dopo la 23esima giornata:

Inter 55

Milan 50

Napoli 46

Juventus 45

Roma 43

Como 41

Atalanta 36

Lazio 32

Udinese 32

Bologna 30

Sassuolo 29

Cagliari 28

Torino 26

Cremonese 23

Parma 23

Genoa 23

Lecce 18

Fiorentina 17

Pisa 14

Hellas Verona 14