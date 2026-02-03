Napoli-Fiorentina, Dazn svela: "Furia di Conte nel finale. Ecco con chi ce l'aveva"
Le telecamere di DAZN ci riportano sul terreno di gioco dello stadio Maradona per Napoli-Fiorentina 2-1, disputata sabato sera. Nel consueto appuntamento con 'BordoCam', emerge un episodio curioso degli ultimi minuti di gioco.
Il Napoli è avanti e deve solo amministrare, conquistando un calcio d’angolo. Alla battuta si presentano Elmas e Gutierrez, ma improvvisamente Elmas si allontana verso l’area. La scelta non piace né ad Antonio Conte, che grida "Gioca corto, gioca corto!" , né a Romelu Lukaku, che rincara in inglese: "Play short!". Il corner non viene bene e sul capovolgimento Piccoli tira fuori. Lo spavento scatena Conte, che prima di tirare un calcio ad una bottiglietta mostra un pugno e urla: "Vi ammazzo! Vi ammazzo!".
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
