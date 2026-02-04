Prima pagina

Corriere dello Sport: "Ricavi e debiti: il modello Napoli"

di Arturo Minervini

Nel taglio basso sulla prima pagina Corriere dello Sport spazio anche al Napoli ("Ricavi e debiti: il modello Napoli") e all'indagine sul mercato di gennaio ("La A parla straniero: solo sette U23 italiani").

“Lungo muso” è il titolo lanciato oggi in prima pagina dal Corriere dello Sport per commentare il 3-0 con cui il Milan si è sbarazzato ieri sera del Bologna al Dall’Ara nel posticipo della 23esima giornata di Serie A: