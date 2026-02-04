Prima pagina Gazzetta dello Sport esalta il Milan: "Ma che Diavolo!"

Al Dall’Ara non c’è partita: i rossoneri vincono, convincono e regalano spettacolo. A sbloccare il match è Loftus-Cheek, poi arrivano il rigore trasformato da Nkunku e la conclusione chirurgica di Adrien Rabiot. Il Bologna viene travolto 3-0 e Max Allegri resta a meno cinque dall’Inter.

“Ma che Diavolo!”, il titolo scelto da La Gazzetta dello Sport per la prima pagina. Il tecnico del Milan, però, guarda oltre e chiarisce il vero obiettivo stagionale: “Conta essere a più sette sulla Roma”, riferimento diretto al traguardo fissato dal club, la qualificazione alla prossima Champions League.