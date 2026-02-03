Panchina cercasi: da Xabi Alonso a Maresca, quanti top allenatori senza squadra
Si aggiorna la lista degli allenatori senza panchina, con Dino Toppmoller che perde il posto all'Eintracht Francoforte. Il tecnico tedesco si aggiunge a un gruppo che ha visto entrare in questo 2026 Xabi Alonso, Enzo Maresca e Ruben Amorim. Questa la lista di 50 nomi proposta dalla redazione di Tmw:
Xabi Alonso (44 anni, Spagna)
Ruben Amorim (40 anni, Portogallo)
Mario Anselmi (40 anni, Argentina)
Davide Ballardini (61 anni, Italia)
Pierpaolo Bisoli (58 anni, Italia)
Laurent Blanc (59 anni, Francia)
Vitor Bruno (42 anni, Portogallo)
Gabriele Cioffi (50 anni, Italia)
Luca D'Angelo (54 anni, Italia)
Roberto D'Aversa (50 anni, Italia)
Massimo Donati (44 anni, Italia)
Steven Gerrard (45 anni, Inghilterra)
Marco Giampaolo (58 anni, Italia)
Alberto Gilardino (43 anni, Italia)
Luca Gotti (58 anni, Italia)
Frank Haise (54 anni, Francia)
Ralph Hasenhuttl (58 anni, Austria)
John Heitinga (41 anni, Olanda)
Adi Hutter (55 anni, Austria)
Ivan Juric (50 anni, Croazia)
Jurgen Klinsmann (61 anni, Germania)
Bruno Lage (49 anni, Portogallo)
Joachim Low (65 anni, Germania)
Enzo Maresca (45 anni, Italia)
Walter Mazzarri (64 anni, Italia)
Thiago Motta (43 anni, Italia)
Alessandro Nesta (49 anni, Italia)
Fabio Pecchia (52 anni, Italia)
Vitor Pereira (57 anni, Portogallo)
Stefano Pioli (60 anni, Italia)
Davide Possanzini (49 anni, Italia)
Ange Postecoglou (60 anni, Australia)
Graham Potter (50 anni, Inghilterra)
Brendan Rodgers (52 anni, Inghilterra)
Marco Rose (49 anni, Germania)
Leonardo Semplici (58 anni, Italia)
Quique Sanchez Flores (60 anni, Spagna)
Gerardo Seoane (46 anni, Svizzera)
Gareth Southgate (55 anni, Inghilterra)
Igor Tudor (47 anni, Croazia)
Erik ten Hag (55 anni, Olanda)
Edin Terzic (42 anni, Germania)
Jon Dahl Tomasson (49 anni, Danimarca)
Dino Toppmoller (45 anni, Germania)
Mark van Bommel (48 anni, Olanda)
Ruud van Nistelrooy (49 anni, Olanda)
Patrick Vieira (49 anni, Francia)
Xavi (45 anni, Spagna)
Paolo Zanetti (43 anni, Italia)
Zinedine Zidane (53 anni, Francia)
