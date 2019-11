Canale 8 conferma: Genny Insigne via da Napoli notizia falsa smentita dal suocero di Lorenzinho

Mogli dei calciatori via da Napoli? Assolutamente no. Tutto falso. La conferma indiretta arriva dal suocero di Insigne. Nel corso della trasmissione Linea Calcio su Canale 8 il giornalista Silver Mele ha riportato il pensiero del papà di Genny, la moglie del capitano azzurro, parlando di "fandonia colossale, grande come una casa, ma che qualche artista del ricamino teso allo sciacallaggio ha voluto far passare per notizia reale" in riferimento all'indiscrezione secondo cui Genny sarebbe tornata a casa dei suoi genitori a Frattamaggiore dopo le ultime notizie. "Si è diffusa la voce secondo cui tutte le donne sono in fuga da Napoli che è una città dove non si può più vivere. Tutto il contrario rispetto alla realtà. Quella vera. Quella dei fatti" ha concluso il giornalista di Canale 8.