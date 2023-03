Caso D'Onofrio: non solo AIA e Procura federale, raggirati anche i pm con documenti falsi

La vicenda di Rosario d'Onofrio assume contorni sempre più incredibili.

La vicenda di Rosario d'Onofrio assume contorni sempre più incredibili. Venerdì prossimo è fissata la nuova udienza davanti al Tribunale Federale, davanti al quale l'ormai ex presidente degli arbitri, Alfredo Trentalange (in foto), punterà a dimostrare che non poteva sapere delle malefatte dell'ex capo della procura arbitrale. Arrestato, ricordiamo, con l'accusa di traffico internazionale di droga: una pagina complicata per l'AIA, considerato che D'Onofrio era rimasto al suo posto anche in un periodo in cui era già agli arresti domiciliari. Secondo la tesi di Trentalange, riusciva però a tenere all'oscuro i vertici dell'associazione arbitrale, muovendosi con dei permessi.