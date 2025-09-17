Ufficiale Castel Volturno, allenamento e oggi partenza per Manchester: il report di oggi

Meno uno all'esordio in Champions League. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center in vista del match di domani contro il Manchester City all'Etihad Stadium, alle ore 21:00. Al mattino, il gruppo ha svolto attivazione e torello. Successivamente lavoro tecnico-tattico. Nel pomeriggio la partenza in direzione Manchester. Lo si legge sul sito ufficiale del club azzurro.