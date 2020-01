Castel Volturno, il report del club: affaticamento per Allan, personalizzato per 4 azzurri

Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro la Lazio in programma domani al San Paolo per il quarto di finale di Coppa Italia (ore 20.45).

Dopo una prima fase di attivazione, la squadra ha svolto esercitazioni tecnico tattiche e lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto.

Terapie e lavoro personalizzato per Maksimovic, Mertens, Ghoulam e Koulibaly. Younes ha subìto un trauma contusivo durante l'allenamento e non sarà del match. Anche Allan non è tra i convocati per un affaticamento muscolare.