Fluminense, Portaluppi sfida l'Inter: "Hanno solo più soldi! Ho fatto vedere il 5-0 del PSG"

Renato Portaluppi, tecnico della Fluminense, in conferenza stampa ha presentato così la sfida contro l'Inter: "Che si tratti degli ottavi di finale o del primo turno, tutte le partite sono importanti e difficili. Sappiamo quanto siano forti gli europei e che quando iniziano a partecipare a una competizione, sono molto forti. Ma questo è sulla carta. Almeno nella mia testa. Molti dicono che sono favoriti, ma in campo è diverso. L'atteggiamento è fondamentale in una partita così importante. Cercheremo di commettere meno errori possibile. Perché nel momento in cui commettiamo un errore, sono letali. Non possiamo permettercelo".

"Ho seguito la finale di Champions League - le sue parole riportate da Tuttosport - con molta attenzione e ho mostrato ai miei giocatori come gioca la squadra nerazzurra. Nonostante il poco tempo a disposizione, la mia squadra è pronta. Thiago Silva? È un giocatore chiave nel mio piano. È un leader, il capitano della squadra. È praticamente un allenatore in campo. È una guardia di sicurezza per noi là dietro. È bravo in tutto. Il suo calcio è degno di nota, perché è bello anche vedere giocare Thiago Silva. Speriamo che possa fare bene. Se sarà in campo, sarà molto importante. Soteldo? Dobbiamo congratularci con lo staff medico. Non è al cento per cento perché non si è allenato col gruppo, si è allenato solo tre volte, ma può fare la differenza in venti-trenta minuti e giocherà grazie alla sua esperienza".