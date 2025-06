Ufficiale Montella resta alla guida della Turchia: rinnovo per il CT napoletano

vedi letture

Vincenzo Montella resterà alla guida della Nazionale turca fino a Euro 2028. Il tecnico italiano ha rinnovato oggi il suo contratto: "Sono stato molto commosso, sono felice del nuovo contratto. Ho iniziato il 21 settembre, è un giorno molto speciale. Il 21 settembre è il compleanno di mio padre. Ho accettato questo incarico in un giorno molto speciale.

Vorrei ringraziare il presidente e il consiglio di amministrazione. Ho visto quanto i nostri caratteri siano simili. Ho visto che ha lavorato sodo dietro le quinte e ha fatto del suo meglio. Il presidente è ormai un mio amico, la pensa come me. Se sei circondato da persone positive che credono in te, tutto diventa più facile. Vorrei ringraziare anche i nostri calciatori: ci hanno aiutato a creare un'atmosfera familiare fin dal nostro arrivo. Hanno combattuto coraggiosamente sul campo e ci hanno resi orgogliosi. Ce l'abbiamo fatta tutti insieme. Abbiamo raggiunto molti traguardi, e siamo riusciti a raggiungerli tutti perché abbiamo camminato con persone che hanno i giusti valori".

Montella ha finora guidato la Turchia in 23 partite ufficiali, ottenendo 12 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte. I risultati (quarti di finale a Euro 2024 e promozione nella Lega A di Nations League), uniti al lavoro svolto con i giovani sono stati decisivi nella scelta della TFF di proseguire il progetto tecnico con lui alla guida.