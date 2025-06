A Bari i De Laurentiis chiudono per l'attaccante: sarà Moncini. Contatti anche con Lapadula

I De Laurentiis sono impegnati anche in un altro mercato. Il Bari si sta muovendo attivamente in attacco, con situazioni in continua evoluzione. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la trattativa per Moncini è in fase di chiusura e il calciatore firmerà un contratto biennale. Inoltre sono stati avviati contatti per Lapadula, che nella scorsa stagione ha vestito la maglia dello Spezia.

