Castel Volturno, l'albergo per anziani diventa una curva: bandiere e cori all'uscita dei giocatori

Una bella scena è andata in scena a Castel Volturno, a pochi passi dal Konami Training Center, dove il Napoli si è ovviamente allenato in vista della Salernitana. Dopo la seduta, all'uscita dei giocatori, Villa Mary, un albergo per anziani, si è trasformata in una specie di curva: tante persone si sono affacciate ai balconi o sono scese in strada con sciarpe, bandiere e cori per gli azzurri, che di tutta risposta hanno suonato il clacson ricreando un'atmosfera da stadio. Lo riporta l'edizione online del Corriere dello Sport.