Prima pagina Gazzetta sul Napoli: "Conte rifà l'attacco: fatta per Lucca e Ndoye in arrivo"

Come cambiano le prospettive. Se a gennaio sembrava vicino all’addio, con Napoli e Roma alla finestra, oggi Davide Frattesi è considerato una pedina centrale nel progetto nerazzurro. Cristian Chivu non vuole perderlo e lo ha fatto capire chiaramente. L’Inter, dal canto suo, è pronta a blindarlo: come titola La Gazzetta dello Sport in prima pagina, sarà un “Frattesi in più”. Per lui è in arrivo un nuovo contratto e, soprattutto, un ruolo da protagonista dopo una stagione con Inzaghi vissuta più ai margini. Un segnale forte anche il gesto di Chivu, primo a fargli visita in ospedale dopo l’intervento all’ernia, a testimonianza di stima e vicinanza.

Conte rifà il Napoli: Lucca e Ndoye in arrivo

Intanto Antonio Conte continua a modellare il suo Napoli: fatta per l’arrivo di Lorenzo Lucca dall’Udinese con la formula del prestito con obbligo di riscatto per un totale di 34 milioni di euro. In dirittura d’arrivo anche Dan Ndoye dal Bologna, pronto a rafforzare la corsia di Conte.