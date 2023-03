Che spavento per Ochoa! Atterraggio d'emergenza a Maiorca per l'aereo diretto in Messico

Grande paura per il portiere della Salernitana Guillermo Ochoa, che in volo per Città del Messico ha vissuto momenti di panico.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Grande paura per il portiere della Salernitana Guillermo Ochoa, che in volo per Città del Messico ha vissuto momenti di panico a causa di un guasto meccanico dell'aereo che ha costretto il pilota ad effettuare un atterraggio d'emergenza a Maiorca. Il volo era partito da Roma con direzione Messico, dove il portiere doveva prendere parte alle convocazioni della Nazionale in vista delle sfide contro Giamaica e Suriname. Mentre stava sorvolando la Spagna, il velivolo ha avuto un guasto che poteva trasformare un volo di linea in una tragedia. Solo l'intervento del capitano ha permesso a tutti i passeggeri a bordo di atterrare illesi.