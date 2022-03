Chi è più in forma in Serie A? Napoli solo settimo: persi 7 punti nelle ultime 5 gare

Di seguito i punti conquistati dalle 20 squadre di Serie A nelle ultime cinque giornate di campionato.

Di seguito i punti conquistati dalle 20 squadre di Serie A nelle ultime cinque giornate di campionato. In vetta tre squadre, tutte con tre vittorie e due pareggi: Sassuolo, Juventus e Milan. In coda c'è l'Empoli, con soli due punti conquistati. Il Napoli è solo settimo, con 8 punti in 5 partite, avendone dunque perso 7 (3 col Milan, 2 col Cagliari e 2 con l'Inter) Ecco il dato delle 20 di Serie A.

Sassuolo 11 punti nelle ultime 5 gare

Juventus 11

Milan 11

Lazio 10

Fiorentina 10

Roma 9

Hellas Verona 8

Napoli 8

Inter 6

Udinese 6

Atalanta 5

Genoa 5

Bologna 5

Cagliari 5

Salernitana 4

Venezia 4

Spezia 3

Torino 3

Sampdoria 3

Empoli 2