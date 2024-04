Chi e quante squadre in Europa? Ecco tutte le ipotesi in base ai risultati di EL e Conference

La stagione 2024/25 può essere ricca di impegni europei addirittura per la metà delle squadre che militano in Serie A.

La stagione 2024/25 può essere ricca di impegni europei addirittura per la metà delle squadre che militano in Serie A. Lo scrivono i colleghi di Calcioefinanza.it che disegnano tutti gli scenari in merito alle qualificazioni europee in base a cosa accadrà in Europa League e Conference partendo dalla classifica attuale.

L’ipotesi 8 squadre, considerando la classifica attuale come definitiva e immaginando che le italiane non vincano nessuna delle coppe per cui sono rimaste in gioco, i piazzamenti sarebbero i seguenti:

Inter (Champions League)

Milan (Champions League)

Juventus (Champions League)

Bologna (Champions League)

Roma (Champions League)

Atalanta (Europa League)

Lazio (Europa League)

Napoli (Conference League)

Restando sempre su otto squadre, questi sarebbero i piazzamenti se una tra Atalanta e Roma dovesse vincere l’Europa League:

Inter (Champions League)

Milan (Champions League)

Juventus (Champions League)

Bologna (Champions League)

Roma (Champions League)

Atalanta (Champions League)

Lazio (Europa League)

Napoli (Conference League)

9 qualificate se la Fiorentina conquistasse la Conference League:

Inter (Champions League)

Milan (Champions League)

Juventus (Champions League)

Bologna (Champions League)

Roma (Champions League)

Atalanta (Europa League)

Lazio (Europa League)

Fiorentina (Europa League)

Napoli (Conference League)

Nove squadre si qualificherebbero anche se la Fiorentina conquistasse la Conference League e una tra Atalanta e Roma vincesse l’Europa League:

Inter (Champions League)

Milan (Champions League)

Juventus (Champions League)

Bologna (Champions League)

Roma (Champions League)

Atalanta (Champions League)

Lazio (Europa League)

Fiorentina (Europa League)

Napoli (Conference League)

Metà Serie A coinvolta: 10 squadre nelle coppe se la Fiorentina conquistasse la Conference e una tra Atalanta e Roma vincesse l’Europa League. Per fare sì che questa situazione si realizzi, le vincenti delle due coppe si dovrebbero posizionare dall’ottavo posto in giù in classifica:

Inter (Champions League)

Milan (Champions League)

Juventus (Champions League)

Bologna (Champions League)

Roma (Champions League)

Atalanta (Champions League)

Lazio (Europa League)

Napoli (Conference League)

Fiorentina (Europa League)

Torino (Conference League)