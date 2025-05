Cies, i migliori attaccanti: Mbappè batte Gyokeres, Lukaku decimo

vedi letture

Non basta la Scarpa d'Oro a incoronare Kylian Mbappé come il migliore attaccante d'Europa. Perché il francese è anche il più influente nella top 20 indetta dal CIES (istituto indipendente di studi sportivi) per i migliori centravanti. Anche qui il secondo in classifica è Viktor Gyokeres, dello Sporting Lisbona, che paga la sfortuna di giocare in una lega professionista meno importante della Liga. Al terzo posto c'è Harry Kane, finalmente insignito di un titolo, con la Bundesliga vinta con il Bayern Monaco dopo il quasi inspiegabile stop della annata precedente, con il Bayer Leverkusen quasi imbattibile di Xabi Alonso.

Al quarto posto un "italiano" come Marcus Thuram, il primo della Serie A. Nella lista ci sono anche Lautaro Martinez, settimo, e il capocannoniere della Serie A, Mateo Retegui, all'ottavo posto. Chiude invece la top ten il solito Romelu Lukaku, protagonista dello Scudetto con il Napoli, seppur meno dominante rispetto a qualche anno fa. Solamente tredicesimo Lewandowski, sorprende anche Haaland che si piazza al quindicesimo posto. Al ventesimo, invece, Victor Osimhen, che saluterà il Napoli in estate.

Attaccanti

1) Kylian Mbappé

2) Viktor Gyokeres

3) Harry Kane

4) Marcus Thuram

5) Hugo Ekitike

6) Julian Alvarez

7) Lautaro Martinez

8) Mateo Retegui

9) Alexander Isak

10) Romelu Lukaku

11) Antoine Griezmann

12) Luuk De Jong

13) Robert Lewandowski

14) Tim Kleinsdienst

15) Erling Haaland

16) Thierno Barry

17) Ollie Watkins

18) Karim Benzema

19) Jarrod Bowen

20) Victor Osimhen