Cies, i migliori terzini al mondo: il primo italiano è capitan Di Lorenzo

Il miglior terzino del mondo è stato pagato 10 milioni di euro dal Real Madrid. Perché Trent Alexander-Arnold è passato dal Liverpool ai Galacticos nella giornata di ieri, per una cifra "simbolica" e che risarcisce un mese di contratto del difensore inglese che, appunto, giocherà il Mondiale per Club proprio con la maglia merengue. È lui, per il CIES (l'indipendente centro internazionale di Studi Sportivi), il giocatore più influente nella propria posizione. A confermarlo è l'analisi dei dati che vengono prodotti dai partner, anche in base ai minuti giocati. Le sei aree di gioco che vengono considerate sono gioco aereo, capacità di difendere con la palla a terra, distribuzione dei passaggi, capacità di portare avanti il pallone, possibilità di creare chance da gol e la finalizzazione.

A completare il podio ci pensano Josko Gvardiol, del Manchester City, oltre ad Alex Grimaldo, di proprietà del Bayer Leverkusen e anche lui accostato al Real. Il primo italiano è Giovanni Di Lorenzo, del Napoli, che anticipa un altro ex Serie A come Achraf Hakimi. Oltre all'azzurro, nella top 20, trova spazio Dodo della Fiorentina, ottavo in classifica. Quindicesimo Juan Miranda, terzino sinistro del Bologna, poi Angelino della Roma.

Terzini

1) Trent Alexander Arnold

2) Josko Gvardiol

3) Alex Grimaldo

4) Giovanni Di Lorenzo

5) Achraf Hakimi

6) Jules Kounde

7) Jeremie Frimpong

8) Dodo Cordeiro

9) Andrew Robertson

10) Konrad Lahmer

11) Marcos Llorente

12) Milos Kerkez

13) Juninho Capixaba

14) Sergi Cardona

15) Juan Miranda

16) Maximilian Mittelstadt

17) Angelino Tasende

18) Mitchell Weiser

19) Joaquin Piquerez

20) Rasmus Kristensen