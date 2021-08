Clamoroso in Turchia, follia Marcao: testata e pugni a un compagno durante la partita

Clamoroso quanto avvenuto in Turchia ieri sera nel corso della partita fra Giresunspor e Galatasaray. Marcão, difensore della squadra di Faith Terim, ha litigato violentemente con il compagno di squadra Kerem Aktürkoğlu, arrivando ad aggredirlo prima con una testata e poi colpendolo con un pugno. Un gesto folle che ha portato l'arbitro inevitabilmente a mostrare al brasiliano il cartellino rosso. Prevista una lunga squalifica, ma anche una sanzione esemplare che il Galatasaray è pronto a comminargli. In merito Fatih Terim ha dichiarato: "La società farà ciò che sarà necessario. Marcão si scuserà con Kerem e il resto della squadra per il suo comportamento".