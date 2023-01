CLASSIFICA - Atalanta quarta a -12 dal Napoli: scavalcate (per ora) Lazio e Roma

L'Atalanta batte la Sampdoria e sale a quota 38 punti in classifica, a -12 dal Napoli che gioca domani sera

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il pareggio contro la Juventus, l'Atalanta ritrova la vittoria piegando senza grossi affanni la Sampdoria. Un successo importante che permette agli orobici di agganciare il Milan in classifica e di restare in scia all'Inter, vittoriosa oggi. Al momento l'Atalanta sarebbe quarta, in attesa dei risultati di Milan, Lazio e Roma. Male invece la Samp, sempre penultima. Di seguito la classifica aggiornata: