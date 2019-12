CLASSIFICA - Stop Cagliari a Udine, il Napoli può portarsi a -5

Sconfitta cocente per il Cagliari di Maran, caduti alla Dacia Arena per mano dell'Udinese. I sardi venivano dalla sconfitta contro la Lazio, che a sua volta seguiva una striscia di 13 risultati utili consecutivi. Seconda sconfitta di fila, dunque, per la squadra rossoblu, con il Napoli che guarda la situazione in maniera attenta: una vittoria domani contro il Sassuolo porterebbe gli azzurri a -5 dai sardi.